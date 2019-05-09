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عضو المجلس القومي للمرأة: هناك تجاوز من الدراما في حق المرأة المصرية

الخميس 09/مايو/2019 - 07:23 ص
عضو المجلس القومي للمرأة: هناك تجاوز من الدراما في حق المرأة المصرية
الدكتورة ريهام العاصي
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نعيم يوسف
 
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قالت الدكتورة ريهام العاصي، عضو المجلس القومي للمرأة فرع القاهرة، إن الصورة التي تصدرها الدراما عن المرأة المصرية تنتقل إلى الدول الخارجية، وفي الفترة الأخيرة رصدوا تجاوز في حقها، وتشكل وعي وفكر غريب على مجتمعاتنا، معقبة: "إنه الستات شمال وأخلاقيتها مش كويسة".

وأضافت "العاصي"، في لقاء مع برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة النيل للأخبار، أن هناك أكثر من عمل يقدم نموذج السيدة التي تخون زوجها، أو سيدة ورجل يعيشان معا دون زواج.

ولفتت إلى أن هذا يشكل وعي الأجيال الجديدة، بالإضافة إلى أن خيانة الزوجات ليس عرفا في مصر ولكنه أمر مرفوض ومشين، ولا يجب تشويه المرأة في الدراما أو الإعلانات.

وأوضحت أنهم شكلوا لجنة سوف تصدر تقريرها في نهاية شهر رمضان عن هذه الأعمال.
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