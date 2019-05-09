"الوكيل": يوجد بمصر حاليا صناعات لديها قدرة تنافسية في الأسواق الخارجية



وأضاف "الوكيل"، خلال حواره مع برنامج "نجوم الإدارة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن مصر حاليا بها الكثير من النماذج والأمثلة الناجحة في مجال الصناعة.



وشدد على أن مصر حاليا بها العديد من الصناعات لديها قدرة تنافسية في الأسواق الخارجية مثل قطاع الصناعات الغذائية، وقطاعات الكهرباء، والغزل والنسيج والسجاد، ومواد البناء.

قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن مجال الصناعة يربح أكثر من التجارة، وهو من عائلة صناعية، ولكن نظرا لأنه تم تأميم أموال عائلته فأصبحت لديه مشكلة ثقة في العمل بهذا المجال.