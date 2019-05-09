شاهد.. تجهيزات مشروع محطة معالجة النفايات الخاصة بالمسجد الحرام









ولفت أحد العاملين بالمشروع إلى أن المحطة مرتبطة بمشروع توسعة الحرم، وتستخدم مواسير "الاستانلستيل" موصولة تحت الأرض، لتفريغ كافة النفايات من المسجد الحرام إلى المحطة.



وأوضحت أن المشروع يقع على نحو 8 آلاف متر مربع، وتحتوي على مكامن عملاقة وتعمل وفق نظام صديق للبيئة.

وأشارت إلى أن المشروع يعتبر من أحدث وأكبر أنظمة جمع النفايات بطاقة تصل إلى 600 طن يوميًا.