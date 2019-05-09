أغنية "كسبنا ايه" لمسلسل هوجان تقترب من 2 مليون مشاهدة

تقترب أغنية "كسبنا إيه" للمطرب الشعبى رضا البحراوى من مسلسل هوجان للنجم محمد إمام من 2 مليون مشاهدة فى أقل من 4 أيام، و الأغنية من كلمات محمد عنتر وألحان شوقى صقر وتوزيع مانو وشيكا".





ومسلسل "هوجان" من تأليف محمد العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجى، بطولة محمد إمام، وكريم محمود عبد العزيز، وعبير صبرى، وصلاح عبد الله، ورياض الخولى، وأوس أوس، وميرنا نور الدين، وعارفة عبد الرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد.