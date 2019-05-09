بالأسماء.. ننشر حركة تنقلات محدودة بقطاع البحث الجنائي في الشرقية

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أجرى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، حركة تنقلات محدودة بقطاع البحث الجنائي، وجرى نقل بعد القيادات بالمديرية.



وشملت الحركة نقل الرائد إسلام عواد، رئيس مباحث قسم فاقوس، إلى وحدة مباحث بلبيس، ونقل النقيب محمد النادي، معاون مباحث نيا القمح، إلي وحدة مباحث قسم شرطة فاقوس.



كما تم تحريرك 6 معاونين مباحث وهما، النقيب إسلام ياسين، من وحدة مباحث مركز شرطة بلبيس، إلى قسم القرين، والنقيب إبراهيم عبد الغني، معاون مباحث القرين، إلي وحدة مباحث بلبيس، والنقيب مجدي نصر، من وحدة البحث بقسم القنايات، إلى مباحث منيا القمح، وملازم أول عبد المنعم محمد رياض، من وحدة مباحث منيا القمح، إلي وحدة مباحث القنايات