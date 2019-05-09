ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

بالأسماء.. ننشر حركة تنقلات محدودة بقطاع البحث الجنائي في الشرقية

الخميس 09/مايو/2019 - 05:55 ص
بالأسماء.. ننشر حركة تنقلات محدودة بقطاع البحث الجنائي في الشرقية
اللواء محمد والي - مدير المباحث الجنائية
Advertisements
طباعة
إسلام علي
 
Advertisements
أجرى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، حركة تنقلات محدودة بقطاع البحث الجنائي، وجرى نقل بعد القيادات بالمديرية.

وشملت الحركة نقل الرائد إسلام عواد، رئيس مباحث قسم فاقوس، إلى وحدة مباحث بلبيس، ونقل النقيب محمد النادي، معاون مباحث نيا القمح، إلي وحدة مباحث قسم شرطة فاقوس.

كما تم تحريرك 6 معاونين مباحث وهما، النقيب إسلام ياسين، من وحدة مباحث مركز شرطة بلبيس، إلى قسم القرين، والنقيب إبراهيم عبد الغني، معاون مباحث القرين، إلي وحدة مباحث بلبيس، والنقيب مجدي نصر، من وحدة البحث بقسم القنايات، إلى مباحث منيا القمح، وملازم أول عبد المنعم محمد رياض، من وحدة مباحث منيا القمح، إلي وحدة مباحث القنايات
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الأوروبي 2018/2019
فالنسيا - أسبانيا
x
21:00
آرسنال - إنجلترا
تشيلسي - إنجلترا
x
21:00
آينتراخت فرانكفورت - ألمانيا
الدوري المصري الممتاز 2018/2019
الزمالك
x
22:00
وادي دجلة