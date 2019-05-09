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بوكيتينو يكشف حقيقة اهتمام ريال مدريد بنجم توتنهام

الخميس 09/مايو/2019 - 04:47 ص
بوكيتينو يكشف حقيقة اهتمام ريال مدريد بنجم توتنهام
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ريهام عبد المحسن
 
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نفى المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو اهتمام ريال مدريد بضم نجم الفريق الدنماركي كريستيان إيركسن في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت العديد من التقارير مؤخرًا إلى اتمام ريال مدريد عدداً من الصفقات من أجل الميركاتو الصيفي، أبرزها التوقيع مع الثنائي البلجيكي إدين هازارد نجم تشيلسي وإريكسن نجم توتنهام مستغلاً بقاء عام واحد على انتهاء عقدهما.

وقال بوكيتينو في تصريحات في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة توتنهام وآياكس في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا ونقلته صحيفة ماركا الإسبانية : "هل وقع إيركسن مع ريال مدريد؟ أتأسف لأني لا أتحدث عن الشائعات، كريستيان لاعب لتوتنهام ونريد الحفاظ عليه".

واختتم بوكيتينو تصريحاته قائلاً : "عندما تحدثنا عن فرانكي دي يونج في مباراة الذهاب كان موقعاً بشكلٍ رسمي مع برشلونة".
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