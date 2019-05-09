3 نجوم كانوا سيتألقون مع برشلونة حال بقاؤهم .. تعرف عليهم

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن كوتينيو أثبت من جديد أنه كارثة في برشلونة، حيث لم يقدم أي شيء حرفيًا أمام ليفربول أمس كما أنه أضاع الفرصة التي صنعها ميسي في الشوط الأول ومن المحتمل أن تكون واحدة من آخر مباريات كوتينيو مع برشلونة.





وذكرت التقارير أن كوتينيو انضم إلى برشلونة في 2018 وكان من المتوقع أن يصبح أحد الأساطير المستقبلية للنادي. ومع ذلك، يبدو أنه من المستحيل تقريبًا أن يكون هناك أسوأ منه، حيث أن هناك 3 لاعبين كانوا سيكونون في أفضل حالاتهم إذا استمروا مع برشلونة.





- نيمار :

أراد نيمار المال والشهرة ووافق على عرض باريس سان جيرمان وعلى الرغم من أن مجلس إدارة برشلونة هو الذي سمح بحدوث ذلك من خلال وضع بند الشرط الجزائي البالغ 222 مليون يورو، لكن بالنظر إلى ريال مدريد فإن كريم بنزيمة لديه ما بين 700 و800 مليون يورو في عقده.





- بيدرو :

رحل بيدرو خريج اللا ماسيا عن برشلونة منذ فترة طويلة لكنه كان لديه علاقة مثالية مع ميسي وسيرجيو بوسكيتس وآخرين وعرف كيفية تسجيل الأهداف المهمة وأثبت في مسيرته مع تشيلسي أن لديه ما يكفي ليكون لاعباً مهماً في البلوز.





- سانشيز :

على غرار نيمار، فإن التشيلي أليكسيس سانشيز غير قادر على العثور على ما يبحث عنه في الوقت الحالي، كان سانشيز يقضي أوقاتًا جيدة في آرسنال ولكن مستواه تدهور بشكل كبير مع مانشستر يونايتد ولم يكن أبدًا قائدًا في برشلونة لكن الكاتالونيون أهدروا سرعة وانتهاء أليكسيس.





وأشارت التقارير إلى أنه تم انتقاد خريجي لا ماسيا خلال فترة وجودهم في برشلونة وأجبروا على مغادرة النادي.



