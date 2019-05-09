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هبة مشاري حمادة تكشف عن تحضيرها لجزء ثان من "دفعة القاهرة"

الخميس 09/مايو/2019 - 04:21 ص
هبة مشاري حمادة تكشف عن تحضيرها لجزء ثان من دفعة القاهرة
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شيماء عطية
 
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كشفت الكاتبة هبة مشاري حمادة مؤلفة المسلسل الكويتي "دفعة القاهرة" عن عكوفها على كتابة جزء ثانِ من المسلسل، الذي يعرض حاليًا ضمن السباق الرمضاني لعام ٢٠١٩.



وأكدت "هبة" في لقاء تلفزيوني عبر قناة "العربية" أن الجزء الثان من العمل ستدور أحداثه بعد انتقال الطلبة للدفعة الثانية، وسيشهد منعطفات سياسية واجتماعية كثيرة، كما ستدخل شخصيات جديدة على العمل.



"دفعة القاهرة" إخراج علي العلي، وتأليف هبة مشاري حمادة، ويشارك في بطولته كل من بشار الشطي، وفاطمة الصفي، وخالد الشاعر، ومرام البلوشي، ونور الغندور، ولولوة الملا، وحمد أشكناني، ويتناول المسلسل قصص مجموعة من الطالبات الكويتيات، أثناء فترة دراستهن بالمرحلة الجامعية في مصر مع أول دفعة كويتية إلى القاهرة العام 1956، وما تعرضن له خلال رحلتهن.

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