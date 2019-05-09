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بأوامر "كلوب".. نجم ريال مدريد مطلوب في ليفربول

الخميس 09/مايو/2019 - 04:19 ص
بأوامر كلوب.. نجم ريال مدريد مطلوب في ليفربول
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علاء خليف
 
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كشفت تقارير إعلامية عن اهتمام نادى ليفربول الإنجليزي بالحصول على خدمات ماركو أسينسيو، لاعب ريال مدريد الإسبانى، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن يورجن كلوب مدرب ليفربول يرغب فى التعاقد مع أسينسيو، وسط تمسك فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد ببقائه.

وأشارت الصحيفة أن ليفربول حاول ضم لاعب ريال مدريدالموسم الماضى، لكنه لم ينجح، وسيكرر كلوب محاولته لضم اللاعب خلال الفترة المقبلة.
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