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هبة مشاري حمادة عن الانتقادات الموجهة لـ"دفعة القاهرة": ترصد وضعف تلقي (فيديو)

الخميس 09/مايو/2019 - 04:05 ص
هبة مشاري حمادة عن الانتقادات الموجهة لـدفعة القاهرة: ترصد وضعف تلقي (فيديو)
هبة مشاري حمادة
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شيماء عطية
 
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أعربت الكاتبة الكويتية هبة مشاري حمادة عن استمتاعها بردود الأفعال المتباينة التي نالت مسلسلها الرمضاني "دفعة القاهرة".


وأكدت "هبة" في لقاء تلفزيوني عبر قناة "العربية" أن الاتهامات باقتباس العمل من رواية "شقة الحرية" للكاتب الراحل غازي القصبي، سبقت عرض المسلسل بعدة أيام، وهو ما يُعني أن هناك ترصد للعمل وضعف تلقي، متوجهة بالنصح لمروجي هذا الحديث بقراءة الرواية السالف ذكرها ومشاهدة المسلسل ثم الحكم عليه.



ونفت "هبة" وجود أي تشابه بين الرواية والمسلسل سواء في الحوار أو الشخصيات، لافتة إلى أن الرواية أقرب لسيرة ذاتية للكاتب الراحل، مؤكدة أن الاتهامات.



وأشارت "هبة" إلى أن مشكلة السوشيال ميديا هي الاجترار حيث تحول الأمر إلى كرة ثلج، والجميع يبحث عن السبق.



وكشفت "هبة" سر التنوية الذي يسبق حلقات المسلسل بنفي أي علاقة بين العمل وأي أحداث تاريخية، موضحة أنها اختارت التحرر من حضانة التاريخ في مقابل التزامها بحضانة الجغرافيا لأن ذلك يساعدها أكثر، كاشفة أنها استخدمت أغنية "جبار" للعندليب عبدالحليم حافظ ضمن أحداث العمل لأن كلامها ألهمها رغم أنها صدرت في السبيعينيات وأحداث المسلسل تدور في الخمسينيات.



"دفعة القاهرة" إخراج علي العلي، وتأليف هبة مشاري حمادة، ويشارك في بطولته كل من بشار الشطي، وفاطمة الصفي، وخالد الشاعر، ومرام البلوشي، ونور الغندور، ولولوة الملا، وحمد أشكناني، ويتناول المسلسل قصص مجموعة من الطالبات الكويتيات، أثناء فترة دراستهن بالمرحلة الجامعية في مصر مع أول دفعة كويتية إلى القاهرة العام 1956، وما تعرضن له خلال رحلتهن.

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