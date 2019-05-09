زيدان يحسم مصير "مارسيلو" مع ريال مدريد

يرغب الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد في استمرار البرازيلي مارسيلو مع الفريق الملكي في الموسم المقبل.





وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية بأن زين الدين زيدان يريد من مارسيلو البقاء رغم تراجع مستواه هذا الموسم , حيث أن المدرب يعتبر اللاعب البرازيلي أحد أهم قيم الفريق منذ وصوله في 2006 .





وأوضحت الصحيفة أن النادي الملكي يرغب في إستمراره واللاعب أيضاً , وعلى الرغم من الاهتمام المزعوم من يوفنتوس , إلا أن زيدان بدأ يستعيد أفضل نسخة من مارسيلو عقب وصوله لدكة بدلاء الفريق.





وعاش مارسيلو موسماً معقداً بعدما ترك مكانه لصالح سيرجيو ريجليون , ويخطط النادي الأن للتوقيع مع ظهير أيسر رغم تألق ريجليون هذا الموسم , حيث أن النجم الشاب قد يرحل هذا الصيف، حيث يريد زيدان منافس قوي لمارسيلو في الجبهة اليسري.