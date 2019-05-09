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مبادرة "مصر بكم أجمل": البرنامج شمل مختلف الإعاقات

الخميس 09/مايو/2019 - 04:58 ص
مبادرة مصر بكم أجمل: البرنامج شمل مختلف الإعاقات
عطيات سيد أبو زيد
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نعيم يوسف
 
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قالت عطيات سيد أبو زيد، المسؤولة عن مبادرة "مصر بكم أجمل"، بوزارة القوى العاملة، إن المبادرة في مرحلتها الأولى كانت تستهدف نوعين من الإعاقة، وهما البصرية والحركية.

وأضافت "سيد" في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، ويقدمه أحمد سمير، أنه بعد نجاح البرنامج الأول شمل البرنامج مختلف الإعاقات.

وأوضحت أن هناك قاعدة بيانات لذوي الاحتياجات الخاصة موجودة في مكاتب العمل، ولكنها تشمل الراغبين في الحصول على وظيفة ومسجلين أنفسهم بالمكاتب.

ولفتت إلى أن المجلس القومي لشئون الإعاقة هو المختص بإنشاء قاعدة بيانات شاملة عن ذوي الاحتياجات الخاصة.
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