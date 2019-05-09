دنيا سمير غانم تحقق حلم معجبة "هشام جمال"

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إستطاعت "بيلا" والتى تجسدها الفنانة دنيا سمير غانم، فى جعل "دعاء" تعبر عن حبها للفنان هشام جمال، بعدما تقمصت شخصية مطربة خليجية، و"دعاء" مدربة الرقص الخاصة بها.





بدأت أحداث الحلقة، بذهاب "بيلا" بعدما تقمصت شخصية مطربة خليجية تدعى "فواحة"، وطلبت من هشام جمال تقديم كليب لها، وإصطحبت مدربتها "دعاء" معها، إلى أن حاولت لفت إنتباهه، ومن جانبه عبر عن إعجابه بها.





ويقوم ببطولة "بدل الحدوتة 3" الفنانة دنيا سمير غانم، الفنان سمير غانم، حمدى الميرغنى، محمد ثروت وشيماء سيف، وعمرو وهبة، المسلسل من إخراج خالد الحلفاوى، وإنتاج سينرجى وهشام جمال.