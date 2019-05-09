ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

ميرور تكشف عن بكاء "ميسي" بعد خروج برشلونة من دوري الأبطال

الخميس 09/مايو/2019 - 03:32 ص
ميرور تكشف عن بكاء ميسي بعد خروج برشلونة من دوري الأبطال
Advertisements
طباعة
علاء خليف
 
Advertisements
دخل الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني في نوبة بكاء عقب خروج فريقه من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بالهزيمة برباعية نظيفة أمام ليفربول الإنجليزي.

وأشارت صحيفة"ميرور" البريطانية أن ميسي دخل في نوبة بكاء عقب نهاية مباراة، اثناء توجهه إلى لجنة فحص المنشطات، حيث تم إختياره لإجراء اختبار له، وحاول الاطباء في لجنة اختبار المنشطات مواساته لكنه كان حزين للغاية بعد خروج فريقه من البطولة.

وخرج برشلونة من الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا، وذلك عقب خسارته برباعية نظيفة أمام ليفربول، ليتأهل الفريق الإنجليزي بفوزه 4 - 3 في مجموع المباراتين.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الأوروبي 2018/2019
فالنسيا - أسبانيا
x
21:00
آرسنال - إنجلترا
تشيلسي - إنجلترا
x
21:00
آينتراخت فرانكفورت - ألمانيا
الدوري المصري الممتاز 2018/2019
الزمالك
x
22:00
وادي دجلة