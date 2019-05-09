ميرور تكشف عن بكاء "ميسي" بعد خروج برشلونة من دوري الأبطال

دخل الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني في نوبة بكاء عقب خروج فريقه من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بالهزيمة برباعية نظيفة أمام ليفربول الإنجليزي.





وأشارت صحيفة"ميرور" البريطانية أن ميسي دخل في نوبة بكاء عقب نهاية مباراة، اثناء توجهه إلى لجنة فحص المنشطات، حيث تم إختياره لإجراء اختبار له، وحاول الاطباء في لجنة اختبار المنشطات مواساته لكنه كان حزين للغاية بعد خروج فريقه من البطولة.





وخرج برشلونة من الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا، وذلك عقب خسارته برباعية نظيفة أمام ليفربول، ليتأهل الفريق الإنجليزي بفوزه 4 - 3 في مجموع المباراتين.