كريم محمود عبد العزيز "سايس" ويلتقى بوالده بعد 20 عاما في "شقة فيصل"







بدأت أحداث حلقة اليوم، فى عمل "ميزو" كـ"سايس" للسيارات، بعدما فشل فى إيجاد عمل مناسب، وإستقر مع والده فى القاهرة، بعدما ترك الإسكندرية.







وفى ذات الوقت خطب شقيقه "أشرف زغلاله" محمد فتحى، خطيبته السابقة "غادة"، بعدما تقدم لخطبتها بطلب لوالدها والذى أخبره بأنه يريد أن يستر ابنته بعدما انتهك عرضها شقيقه "ميزو"، وهذا ما أدى إلى أصابة والدها بخلطة.







"شقة فيصل" بطولة كريم محمود عبد العزيز، وآيتن عامر، صلاح عبد الله، نسرين أمين، وائل نور، ومي القاضي، وأحمد فتحي، مصطفى أبو سريع، من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل.

إلتقى "ميزو" واذلى يجسده الفنان كريم محمود عبد العزيز، مع والده الذى يقدمه الفنان صلاح عبدالله بعد 21 عاما، وقرر أن يعيش معه، ووافق والده رغم رفض زوجته التى تجسدها الفنانة نسرين أمين وشقيقتها آيتن عامر.