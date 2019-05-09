ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

كريم محمود عبد العزيز "سايس" ويلتقى بوالده بعد 20 عاما في "شقة فيصل"

الخميس 09/مايو/2019 - 02:46 ص
كريم محمود عبد العزيز سايس ويلتقى بوالده بعد 20 عاما في شقة فيصل
كريم محمود عبد العزيز
Advertisements
طباعة
مريم الشريف
 
Advertisements
إلتقى "ميزو" واذلى يجسده الفنان كريم محمود عبد العزيز، مع والده الذى يقدمه الفنان صلاح عبدالله بعد 21 عاما، وقرر أن يعيش معه، ووافق والده رغم رفض زوجته التى تجسدها الفنانة نسرين أمين وشقيقتها آيتن عامر.


بدأت أحداث حلقة اليوم، فى عمل "ميزو" كـ"سايس" للسيارات، بعدما فشل فى إيجاد عمل مناسب، وإستقر مع والده فى القاهرة، بعدما ترك الإسكندرية.


وفى ذات الوقت خطب شقيقه "أشرف زغلاله" محمد فتحى، خطيبته السابقة "غادة"، بعدما تقدم لخطبتها بطلب لوالدها والذى أخبره بأنه يريد أن يستر ابنته بعدما انتهك عرضها شقيقه "ميزو"، وهذا ما أدى إلى أصابة والدها بخلطة.


"شقة فيصل" بطولة كريم محمود عبد العزيز، وآيتن عامر، صلاح عبد الله، نسرين أمين، وائل نور، ومي القاضي، وأحمد فتحي، مصطفى أبو سريع، من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الحصان الأسود في درما رمضان 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الأوروبي 2018/2019
فالنسيا - أسبانيا
x
21:00
آرسنال - إنجلترا
تشيلسي - إنجلترا
x
21:00
آينتراخت فرانكفورت - ألمانيا
الدوري المصري الممتاز 2018/2019
الزمالك
x
22:00
وادي دجلة