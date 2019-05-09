لوكاكو أول طلبات كونتي في إنتر ميلان

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن اقتراب أنطونيو كونتي المدير الفني السابق لتشيلسي من قيادة إنتر ميلان بدايةً من الموسم الجديد خلفًا للوتشيانو سباليتي.





وأكدت صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية أن كونتي توصل لاتفاق مبدئي لقيادة إنتر ميلان في الموسم المقبل خلفًا للوتشيانو سباليتي المدير الفني الحالي للفريق.





وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن كونتي حدد الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو نجم مانشستر يونايتد ليكون أول طلبات الفريق في الموسم المقبل.





وذكرت الصحيفة الإيطالية أن كونتي طلب بالفعل شراء لوكاكو من خلال حديثه مع بيبي ماروتا الرئيس التنفيذي لإنتر ميلان.





ونوهت الصحيفة الإيطالية بأن كونتي يسعى للعودة إلى التدريب من بوابة إنتر ميلان بينما يحاول إنتر ميلان العودة بقوة إلى مصاف كبار أوروبا بعد أعوام من الغياب.