نور الشيخ تهين زوجها خالد الشاعر في "دفعة القاهرة"

أهانت المذيعة والفنانة البحرينية نور الشيخ والتي تجسد شخصية "لولوة" في المسلسل الكويتي "دفعة القاهرة" الفنان البحريني خالد الشاعر، والذي يلعب دور "عدنان"، وذلك بعدما أرسل لها مكتوب غرامي في الحلقة الثالثة، وذلك رغم أنهما زوجان على أرض الواقع.









وأعادت "لولوة" لـ "عدنان" المكتوب حينما التقته في الجامعة، مع تصحيح أخطائه الإملائية وإعطائه علامة ٣/١٠، وإهانته واصفة إياه بأنه قليل الحياء، مؤكدة أنها جاءت للقاهرة كي تدرس وليس لديها وقت للغراميات.







