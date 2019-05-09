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نور الشيخ تهين زوجها خالد الشاعر في "دفعة القاهرة"

الخميس 09/مايو/2019 - 02:26 ص
نور الشيخ تهين زوجها خالد الشاعر في دفعة القاهرة
نور الشيخ
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شيماء عطية
 
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أهانت المذيعة والفنانة البحرينية نور الشيخ والتي تجسد شخصية "لولوة" في المسلسل الكويتي "دفعة القاهرة" الفنان البحريني خالد الشاعر، والذي يلعب دور "عدنان"، وذلك بعدما أرسل لها مكتوب غرامي في الحلقة الثالثة، وذلك رغم أنهما زوجان على أرض الواقع.



وأعادت "لولوة" لـ "عدنان" المكتوب حينما التقته في الجامعة، مع تصحيح أخطائه الإملائية وإعطائه علامة ٣/١٠، وإهانته واصفة إياه بأنه قليل الحياء، مؤكدة أنها جاءت للقاهرة كي تدرس وليس لديها وقت للغراميات.



"دفعة القاهرة" إخراج علي العلي، وتأليف هبة مشاري حمادة، ويشارك في بطولته كل من بشار الشطي، وفاطمة الصفي، وخالد الشاعر، ومرام البلوشي، ونور الغندور، ولولوة الملا، وحمد أشكناني، ويتناول المسلسل قصص مجموعة من الطالبات الكويتيات، أثناء فترة دراستهن بالمرحلة الجامعية في مصر مع أول دفعة كويتية إلى القاهرة العام 1956، وما تعرضن له خلال رحلتهن.

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