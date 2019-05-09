رسائل الحنين والغراميات أبرز أحداث الحلقة الثالثة من "دفعة القاهرة"

شهدت الحلقة الثالثة من المسلسل الكويتي "دفعة القاهرة" عدد من رسائل الحنين والغراميات بين المبتعثين الكويتين وأحبتهم، يخبرونهم فيها عن كواليس العيش في أم الدنيا، حيث أرسلت "نزهة" رسالة لوالدتها تتمنى وجودها معها لمشاهدة الترام، وأرسل "ناصر" مكتوب لوالده يحدثه عن أحواله، كما أرسل "فهد" مكتوب لوالد "ناصر" يخبره فيه عن خوفه على مستقبل ناصر وعدم تركيزه على الدراسة، كما أرسل "عدنان" رسالة غرامية ل"لولوة"، وانتهت أحداث الحلقة باكتشاف الضابط الذي يسكن فوق شقة المبتعثات مغشيًا عليه في حمام شقته.











