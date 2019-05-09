مواعيد أهم مباريات اليوم الخميس 9 مايو والقنوات الناقلة
الخميس 09/مايو/2019 - 02:14 ص
أحمد عصام
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يشهد اليوم الخميس 9 مايو بعض المباريات في الدوريات الأوروبية المختلفة، والتي تعد حاسمة في مشوار جميع البطولات على مستوى العالم.
ويرصد لكم "الفجر الرياضي" أهم مباريات اليوم الخميس 9 مايو في جميع المنافسات العالمية والأفريقية والعربية.
- الدوري الأوروبي
فالنسيا vs أرسنال ..في الساعة 9 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD.
تشيلسي vs اينتراخت فرانكفورت ..في الساعة 9 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD.
- الدوري المصري
الزمالك vs وادي دجلة ..في الساعة 10 مساءً عبر قناة أون سبورت الرياضية.
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