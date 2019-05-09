مواعيد أهم مباريات اليوم الخميس 9 مايو والقنوات الناقلة





يشهد اليوم الخميس 9 مايو بعض المباريات في الدوريات الأوروبية المختلفة، والتي تعد حاسمة في مشوار جميع البطولات على مستوى العالم.





ويرصد لكم "الفجر الرياضي" أهم مباريات اليوم الخميس 9 مايو في جميع المنافسات العالمية والأفريقية والعربية.





- الدوري الأوروبي





فالنسيا vs أرسنال ..في الساعة 9 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD.





تشيلسي vs اينتراخت فرانكفورت ..في الساعة 9 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD.





- الدوري المصري





الزمالك vs وادي دجلة ..في الساعة 10 مساءً عبر قناة أون سبورت الرياضية.



