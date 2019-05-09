جمهور السوشيال ميديا لبيتر ميمي: "تامر مرسي بيدور عليك ولو عتر فيك هينفخك"

سخرت " behind بالعربي" إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" المهتمة بالفن، من المخرج بيتر ميمي بعد نشر مشهد من مسلسله الرمضاني "كلبش٣"، وتبين أنه يشاهد المسلسل من موقع أكوام وليس تطبيق watch it الذي يعرض عليه المسلسل حصريًا.









وأكد متابعو الصفحة أن الأمر سيزعج المنتج تامر مرسي الذي حرص على عرض مسلسلاته المشاركة في سباق رمضان الدرامي بصورة حصرية وبمقابل شهري يبلغ ٩٩ جنيه، ساخرين "تامر مرسي بيدور عليك ولو عتر فيك هينفخك ".



