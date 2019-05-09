بعد إعلان تغيير الإعلان.. أغنية "ابن مصر" تتصدر ترند "تويتر"

تصدر هاشتاج أغنية "ابن مصر" ترند الأكثر تداولًا عبر موقع التغريدات "تويتر"، حيث جاء في المركز الثالث ضمن أكثر الهاشتاجات شيوعًا على الموقع.









ويأتي ذلك تماشيًا مع موجة السخرية من عدم تركيز الكاميرا على الفنان مصطفى حجاج الذي شارك في الإعلان مقابل التركيز على الفنانين مدحت صالح ومحمود العسيلي، كما أُعلن عن تغيير الإعلان استجابة لمطالب الجمهور على أن يبدأ عرض الإعلان المعدل اليوم الخميس.







