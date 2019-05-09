محمد هنيدي لمحمود العسيلي عن "ابن مصر": "جامدة زي كل مرة"

أثنى الفنان محمد هنيدي على الفنان محمود العسيلي في أغنية "ابن مصر" المقدمة ضمن الحملة الإعلانية لبنك مصر، والتي عرضت بالتزامن مع انطلاق شهر رمضان، مؤكدًا أنها أغنية جامدة زي كل مرة.









وسخر "هنيدي" من كلمات الأغنية، بنشر صورة له من فيلم "وش إجرام" وهو بداخل بدلة من الجبس، وأرفقها بتعليق: "‏أغنية جامدة جدا زي كل مرة يا عسيلي ... برافو برافو ‏بس حكمت صراحة.. ‏انا ابن مصر انا ضد الكسر".



