ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

محمد هنيدي لمحمود العسيلي عن "ابن مصر": "جامدة زي كل مرة"

الخميس 09/مايو/2019 - 02:04 ص
محمد هنيدي لمحمود العسيلي عن ابن مصر: جامدة زي كل مرة
Advertisements
طباعة
شيماء عطية
 
Advertisements

أثنى الفنان محمد هنيدي على الفنان محمود العسيلي في أغنية "ابن مصر" المقدمة ضمن الحملة الإعلانية لبنك مصر، والتي عرضت بالتزامن مع انطلاق شهر رمضان، مؤكدًا أنها أغنية جامدة زي كل مرة.



وسخر "هنيدي" من كلمات الأغنية، بنشر صورة له من فيلم "وش إجرام" وهو بداخل بدلة من الجبس، وأرفقها بتعليق: "‏أغنية جامدة جدا زي كل مرة يا عسيلي ... برافو برافو ‏بس حكمت صراحة.. ‏انا ابن مصر انا ضد الكسر".


أغنية "ابن مصر" قدمت ضمن الحملة الإعلانية لبنك مصر، وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمود العسيلي، وتوزيع علي فتح الله، ويشارك في غنائها كل من مصطفى حجاج ومدحت صالح ومحمود العسيلي.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الحصان الأسود في درما رمضان 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الأوروبي 2018/2019
فالنسيا - أسبانيا
x
21:00
آرسنال - إنجلترا
تشيلسي - إنجلترا
x
21:00
آينتراخت فرانكفورت - ألمانيا
الدوري المصري الممتاز 2018/2019
الزمالك
x
22:00
وادي دجلة