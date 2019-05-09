ياسر جلال يخذل ابن الأقصر في "لمس أكتاف": "غلطتي إني وثقت فيه.. أنا اللي متشعبط على الحيطة"

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كشف الفنان محمد المطعني ابن محافظة الأقصر، عن دوره في مسلسل "لمس أكتاف"، بطولة النجم ياسر جلال، الذي يدخل في المنافسة على مسلسلات رمضان هذا العام.



ويحظى المطعني ابن مركز اسنا بجنوب الأقصر، بشعبية جارفة في صعيد مصر وخاصة محافظة الأقصر، لقيامه بأدوار تمثيلية كوميدية من الواقع الصعيدي على مواقع السوشيال ميديا.



وأوضح ابن الأقصر، صاحب قناة المطعني للكوميديا على "يوتيوب"، أنه قام بالمشاركة في أحد مشاهد مسلسل "لمس أكتاف"، مشيرًا إلى أنه كان يجسد شخصية فرد عصابة، وقام باعتراض طريق "ياسر جلال"، أثناء ذهابه إلى وكر تاجر مخدرات، حيث سأله عن تواجده في هذا الموقع، وإزاحته بالبندقية، عند دخوله للزعيم.



وأكد لـ"الفجر"، أنه فوجئ بأن هذا المشهد الذي كان من المقرر اذاعته بالحلقة الثانية من المسلسل، تم حذفه تمامًا، واكتفى المخرج بظهوره مع أفراد العصابة المتواجدين فوق الحائط.



وعلق المطعني من خلال صفحته العامة على فيس بوك: يادي الفضايح، اتعرضت الحلقه التانية، من مسلسل "لمس اكتاف" ووشي مبانش، على العموم اللي شاف الحلقة، أنا اللي كنت متشعبط عالحيطة بالبندقية، وارجع واقول غلطتي، إنى وثقت في ياسر جلال.



