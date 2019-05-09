مسلسل الواد سيد الشحات يتصدر تويتر بعد عرض الحلقة الثالثة
الخميس 09/مايو/2019 - 01:47 ص
الفجر الفني
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تصدر مسلسل "الواد سيد الشحات" للنجم أحمد فهمى، موقع التغريدات القصيرة "تويتر" وذلك بعد عرض الحلقة الثالثة من العمل مساء أمس الأربعاء بشكل حصرى على قناة DMC، وشهدت العديد من الأحداث الكوميدية.
وبدأ سيد الشحات وزوجته ريتاج وشقيقه فخر فى الحلقة الثالثة، رحلة جمع الأموال المطلوبة منهم 6 ملايين دولار، بالذهاب لقصر المهرجا الهندى الذى يجسد دوره أحمد فتحى المتزوج من الخطيبة السابقة لفخر الشحات ويكتشفان امتلاكه جوهرة ثمينة ومن ثم يخططان لسرقتها.
يذكر أن مسلسل "الواد سيد الشحات" يكتبه مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، ويخرجه أحمد الجندى، ومن إنتاج شركة سينرجى، ويجمع أحمد فهمى وهنا الزاهد للمرة الأولى، ويشارك فى بطولته محمد عبد الرحمن "توتا"، إضافة إلى ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف على الحلقات مثل أكرم حسنى، بيومى فؤاد، أحمد فتحى، محمد ثروت.
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