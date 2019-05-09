مسلسل الواد سيد الشحات يتصدر تويتر بعد عرض الحلقة الثالثة

تصدر مسلسل "الواد سيد الشحات" للنجم أحمد فهمى، موقع التغريدات القصيرة "تويتر" وذلك بعد عرض الحلقة الثالثة من العمل مساء أمس الأربعاء بشكل حصرى على قناة DMC، وشهدت العديد من الأحداث الكوميدية.





وبدأ سيد الشحات وزوجته ريتاج وشقيقه فخر فى الحلقة الثالثة، رحلة جمع الأموال المطلوبة منهم 6 ملايين دولار، بالذهاب لقصر المهرجا الهندى الذى يجسد دوره أحمد فتحى المتزوج من الخطيبة السابقة لفخر الشحات ويكتشفان امتلاكه جوهرة ثمينة ومن ثم يخططان لسرقتها.



