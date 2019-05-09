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تين هاج: قدمنا موسما مذهلا وتطورنا كفريق

الخميس 09/مايو/2019 - 01:39 ص
تين هاج: قدمنا موسما مذهلا وتطورنا كفريق
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ريهام عبد المحسن
 
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صرح إيريك تين هاج المدير الفني لآياكس عقب الخسارة من توتنهام بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة العودة في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا وتوديع البطولة بأنهم قدموا موسم مذهل وتطوروا كفريق في البطولة.

وقال تين هاج في تصريحات عقب اللقاء : "قلت للاعبين بين الشوطين إن المباراة لم تنته بعد وكان واضحًا في آداء لاعبي توتنهام أنهم ما زالوا يؤمنون بحظوظهم".

وأضاف : "توتنهام لعب بشكل أفضل في الشوط الثاني، وصنع فرصا أكثر ونحن أيضا صنعنا فرصا للتسجيل ولكن ببساطة لم يكن ممكنا تسجيل الهدف الثالث".

وتحسر تين هاج على فؤصة المغربي حكيم زياش التي ردها القائم الأيسر في الدقائق الأخيرة لكنه أبدى تفاؤله وسط دموع لاعبيه الشباب.

واختتم تين هاج تصريحاته قائلاً : "لقد قدمنا موسما مذهلا في دوري الأبطال وتطورنا كثيرا كفريق".
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