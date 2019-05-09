ألديرفيريلد: أظهرنا آداء رائعا على المستوى الذهني

كشف توبي ألديرفيريلد نجم توتنهام عقب الفوز على آياكس بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة العودة في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا والتأهل للمباراة النهائية بأنهم أظهروا آداء رائع على المستوى الذهني.





وقال ألديرفيريلد الذي لعب لآياكس قبل سنوات في تصريحات صحفية عقب المباراة : "أفتخر بشدة لأنني جزء من تاريخ آياكس ولكني أفتخر أيضا لأنني لاعب في توتنهام".





وعن مواجهة اليوم، قال ألديرفيريلد : "كانت مواجهة معقدة على كل المستويات خاصة على المستوى الذهني، لا سيما وأن شباك الفريق استقبلت هدفين في الشوط الأول وأصبح توتنهام مطالبا بتسجيل 3 أهداف".





وأضاف : " توتنهام أظهر آداء رائعا على المستوى الذهني، ليس في هذه المباراة فحسب وإنما على مدار موسم شاق وطويل".





واختتم الديرفيريلد تصريحاته قائلاً : "آياكس قدم عرضا راقيا في الشوط الأول وكان يجب أن نظهر لهم كثيرا من الاحترام، نجحنا في قلب المباراة لصالحنا في الشوط الثاني".