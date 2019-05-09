"متهم في 112 قضية".. ضبط مستريح المحلة الجديد بعد نصبه على عدد من المواطنين

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تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة الغربية، من ضبط أحد الأشخاص متهم في 112 قضية نصب على المواطنين فى مدينة المحلة الكبرى، والصادر ضدة أحكام فى تلك القضايا بلغت 216 سنة حبس.



تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، اخطارا من العقيد وليد الجندى رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة الكبرى، بضبط أ. أ صاحب شركة عقارات متهم فى 112 قضية وصادر ضدة أحكام فى تلك القضايا.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.