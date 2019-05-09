علي ربيع يستثمر أمواله في البورصة

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قرر علاء مصباح والذى يجسده الفنان على ربيع، استثمار المليون جنية التى حصل عليهم من تبرع مليون مواطن له، فى البورصة، بعدما فشل فى مشروع "الكافية".





وبدأت أحداث حلقة اليوم، بذهاب "علاء" الى صديقة الكفيف والذى يجسده الفنان وليد فواز، والذى أقنعه بدخول عالم البورصة لاستثمار أمواله.





"فكرة بمليون جنيه" بطولة علي ربيع، صابرين، كريم عفيفي، محمد محمود، صلاح عبد الله، وإنتاج صادق الصباح، ومن تأليف أمين جمال وإبراهيم محسن، محمد فتحي، شريف يسري، وإخراج وائل إحسان، ويقوم بغناء تتر العمل الفنان الشعبي أحمد شيبة.