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تعليق ناري من مدرب توتنهام على التأهل لنهائي دوري الأبطال

الخميس 09/مايو/2019 - 01:16 ص
تعليق ناري من مدرب توتنهام على التأهل لنهائي دوري الأبطال
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ريهام عبد المحسن
 
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أعرب بوكيتينو المدير الفني لتوتنهام عن سعادته عقب الفوز على آياكس بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة العودة في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا والتأهل للمباراة النهائية مؤكدًا انه يمتلك أبطالا.

وقال بوكيتينو في تصريحات صحفية عقب المباراة : "أنا أمتلك أبطال، شكرًا لكرة القدم، شكرا، لا نستطيع العيش بدونها، شعوري لا يوصف بالكلمات. شكرا لكرة القدم. لن أتوقف عن شكرها".

واختتم بوكيتينو تصريحاته قائلاً : "بفضل كرة القدم وبفضل لاعبيني نحن الأن في النهائي. من دون كرة القدم لا أسّتطيع العيش"
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