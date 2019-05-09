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أمير كرارة: أتمنى لأخويا يبقى أحسن مني.. وأمي حلمت بنجوميتي

الخميس 09/مايو/2019 - 01:11 ص
أمير كرارة: أتمنى لأخويا يبقى أحسن مني.. وأمي حلمت بنجوميتي
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مريم الشريف
 
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أكد الفنان أمير كرارة، أنه يسعد لشقيقه أحمد كرارة، إذا أصبح نجم أكثر منه، مضيفا: "أنا أفرح له وإتمنى يكون أحسن منى 20 ألف مرة، بس يفتكرنا وقتها".

وعلى جانب آخر، أوضح "كرارة" خلال لقائه فى برنامج "عايشة شو" على قناة القاهرة والناس، أنه ورث ملامحه من والدته الراحلة، قائلا: "كانت قمر، وكنت طول الوقت قاعد معاها وبخاصة فترة مرضها".

وكشف أن والدته حلمت بأن أحد من أبنائها سيكون نجم والناس تتعرف عليه فى الشارع، وهذا قبل دخوله عالم التمثيل، لافتا إلى أن والدته توفت قبل أول تجربة فنية له وهى مسلسل "شباب أون لاين".
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