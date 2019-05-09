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أورتيجا عن علاقته بـ أوكا: "بدأنا مشوارنا الفني بالراب.. وماحدش كان بيسمعنا"

الخميس 09/مايو/2019 - 01:06 ص
أورتيجا عن علاقته بـ أوكا: بدأنا مشوارنا الفني بالراب.. وماحدش كان بيسمعنا
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أمنية فوزي
 
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قال مطرب المهرجانات أورتيجا،: "أوكا كان صاحب أخي منذ الصغر، وأول مرة رأيته في منزلنا، وصحيت من النوم وجدته، وسألته أنت مين، قالي أنا أوكا".


وأضاف في برنامج «سيرة الحبايب»، الذي يعر ض على شاشة قناة «TeN» الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد وتشاركه الفنانة جيهان خليل، أنه بعدها توطدت علاقتهما عبر السنين، مشيرًا إلى أنهما بدءا مشروهما الغنائي كراب، معلقًا: "ومكنش حد بيسمعنا"، متابعًا: "كنا بنشقى في الموضوع، وأخويا كان بيقولي يابني ركز في المذاكرة أحسن لك، ومكنش عندنا أجهزة للتسجيل، وجبنا جهاز كمبيوتر وكل يوم كنا نسجل أغاني عليه والموسيقى الخاصة بينا، أغني راب شعبي، ونغني كلام سريع، وعملنا ميكس بين الغربي والشرقي".

واستكمل: "أول أغنية لنا كانت عن التنجيد وحبينا نكون مختلفين عن أغاني الأفراح فكل، الأغاني تغنى بليل، فحبينا نغني للتنجيد الذي يكون عادة في الصباح، وأنا وأوكا نكتب الأغاني الخاصة بينا، وإحنا غيرنا كلامنا في الأغاني لما لقينا الأطفال بيغنوا لينا، خاصة أن في ناس كتير بقت بتسمعنا، وقبلهم ربنا اللي ممكن يحاسبنا على أي كلمة ممكن نغنيها".


وأوضح: "استايل المزيكا الخاص بينا المعروف بـ(المهرجانات) انتشر وسط الناس وعرفونا باسم أوكا وأورتيجا، ولكن محدش كان يعرف شكلنا، وأول مرة غنينا في فرح، مخدناش أي حاجة، واتعشينا فقط، وساعات كنا نأخذ الحاجة سجائر".


وتابع: "أول مهرجان اشتهرنا به، كان عن التنجيد، وبدأت الناس في منطقتنا الأميرية تعرفنا لما سمعوا الأغنية على الشريط، وقالولنا أنتم دول اللي في الأغنية".
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