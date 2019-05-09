أمير كرارة: ندمت على مسلسل "روبي"

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أكد الفنان أمير كرارة، أن قبوله مسلسل "روبى" كان لاحتياجه الأموال، مضيفا: "لو اتعرض عليا دلوقتى هرفضة".



وعلى جانب آخر، أوضح "كرارة" خلال لقائه فى برنامج "عايشة شو" على قناة القاهرة والناس، أنه يحب كثيرا الفنان أحمد عز، ويراه "برنس"، أما السقا هو حتى من قلبى على حد وصفة.