"نسخة طبق الأصل" الهضبة يستعين بمشهد من كليب تامر حسني في إعلانه الجديد

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو يجمع الفنان تامر حسني، بالفنان عمرو دياب، حيث يظهر بالفيديو بداية إعلان الفنان عمرو دياب، الجديد لصالح إحدي الإعلانات، ومشهد من فيديو كليب لأغنية"180 درجة" للفنان تامر حسني، مؤكدين علي أن بداية إعلان عمرو،"نسخة طبق الأصل" من مشهد بفيديو كليب حسني.





فيستهل إعلان عمرو، وهو يغني علي"ستيدج"في حفل غنائي وسط جمهور غفير، وعقب إنتهائه للحفل يعطي له مساعده الخاص "الهاتف المحمول" ليتفحصه.









كما يحتوي كليب"180 درجة" بإحدي مشاهده الأولي حسني، وهو علي "ستيدج" حفله بحضور جمهور كبير، وعند إنتهائه للحفل، يأخذ هاتفه المحمولي من مساعدته الخاص في الكليب، ليتفحص رسائل حبيبته السابقة.









ولاحظ الجمهور التشابه بين المشهدين، فبدأ بنشره عبر السوشيال ميديا برفقة عدة عبارات فلتكن أبرزها ،:"وأنا أقول شوفت لقطة إعلان عمرو دي فين قبل كده"





جدير بالذكر أن النجوم المشاركين في إعلان الهضبة هم: "دينا الشربيني، أشرف عبد الباقي، عزت أبو عوف، غاده عادل، سوسن بدر، حسن الشافعي، أحمد فهمي، منه شلبي، ريهام عبد الغفور، أحمد مالك، وحقق الإعلان حتي الأن نسب مشاهدة عالية عبر"يوتيوب".





أغنية "180 درجة" ضمن أغاني ألبوم "180 درجة" والأغنية من كلمات محمد عاطف وألحان: رامي جمال، و الفيديو كليب من إخراج: ياسر سامي، والفيديو كليب حقق نسب مشاهدة عالية تجاوزت 50 مليون عبر"يوتيوب" وذلك منذ طرحه عام 2015