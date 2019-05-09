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زيدان يحسم موقفه تجاه مودريتش

الخميس 09/مايو/2019 - 12:52 ص
زيدان يحسم موقفه تجاه مودريتش
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مني العوضي
 
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أشارت إذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية، إلى قرار الفرنسي زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد بشأن مستقبل الوسط الكرواتي لوكا مودريتش مع الأبيض في الموسم الجديد.

وقالت الإذاعة الإسبانية أن زيدان قد أخبر بالفعل مودريتش برغبته في استمراره مع الفريق للموسم المقبل وأنه من العناصر الأساسية في خطته وتشكيلته الجديدة مع الملكي.

وكانت تقارير صحفية قد ربطت مودريتش بالانتقال إلى الدوري الأيطالي في الموسم المقبل وبالتحديد ناديي "إنتر ميلان ويوفنتوس".

وأشارت التقارير أن مودريتش قد تلقى عرضاً في الميركاتو الماضي من إنتر ميلان لكن الريال رفضه وأصر على استمرار اللاعب الذي حصل على جائزة أفضل لاعب في العالم بعد مستواه المميز مع منتخب بلاده في مونديال روسيا.

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