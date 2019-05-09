أمير كرارة: ندمت لاعتذاري عن "ولاد رزق".. و"كلبش" أهم محطاتى

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أكد الفنان أمير كرارة، أن مسلسل "كلبش" وفيلم "هروب اضطرارى" من أهم المحطات فى حياته الفنية.



"كرارة" أوضح خلال لقائه فى برنامج "عايشة شو" على قناة القاهرة والناس، أن برنامج "ستار ميكر" هو اللى عملنى على حد تعبيره.



كما كشف عن مدى ندمه، عن إعتذاره عن المشاركة فى فيلم "ولاد رزق"، معبرا عن مدى إعجابه بالعمل.