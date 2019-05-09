أمير كرارة: لست مغرورا.. والجواز غيرني







"كرارة" أوضح خلال لقائه فى برنامج "عايشة شو" على قناة القاهرة والناس، أنه تغير بعد الزواج، حيث أن الزواج حياة ودنيا تانية بحد تعبيره.







وعلى جانب آخر، كشف أنه فى بدايته الفنية أغلقت أبواب كثيرة فى وجهه، مضيفا أن هناك مخرج أخبره بأن الكاميرا لا تحبه، إلا أنه أصر على عمله بالتمثيل ونجح.

نفى الفنان أمير كرارة، أن يكون شخص مغرور، مشيرا إلى أنه عصبى ولكن ليس لدرجة الأذى.