ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أمير كرارة: لست مغرورا.. والجواز غيرني

الخميس 09/مايو/2019 - 12:47 ص
أمير كرارة: لست مغرورا.. والجواز غيرني
أمير كرارة
Advertisements
طباعة
مريم الشريف
 
Advertisements
نفى الفنان أمير كرارة، أن يكون شخص مغرور، مشيرا إلى أنه عصبى ولكن ليس لدرجة الأذى.


"كرارة" أوضح خلال لقائه فى برنامج "عايشة شو" على قناة القاهرة والناس، أنه تغير بعد الزواج، حيث أن الزواج حياة ودنيا تانية بحد تعبيره.


وعلى جانب آخر، كشف أنه فى بدايته الفنية أغلقت أبواب كثيرة فى وجهه، مضيفا أن هناك مخرج أخبره بأن الكاميرا لا تحبه، إلا أنه أصر على عمله بالتمثيل ونجح.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الحصان الأسود في درما رمضان 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الأوروبي 2018/2019
فالنسيا - أسبانيا
x
21:00
آرسنال - إنجلترا
تشيلسي - إنجلترا
x
21:00
آينتراخت فرانكفورت - ألمانيا
الدوري المصري الممتاز 2018/2019
الزمالك
x
22:00
وادي دجلة