"أورتيجا": حلمي بكر سبب زواجي
الخميس 09/مايو/2019 - 12:44 ص
أمنية فوزي
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قال المطرب الشعبي أورتيجا،: "مع بداية شهرتي فكرت في الزواج عشان خوفت من قصة البنات، ودورت على بنت الحلال وتزوجتها".
وأضاف في برنامج «سيرة الحبايب»، الذي يعر ض على شاشة قناة «TeN» الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد وتشاركه الفنانة جيهان خليل: "أهم حاجة في الزواج هي تحمل المسؤولية، وسبب زواجي هي حلقتي مع الأستاذ حلمي بكر، والهجوم علينا".
وتابع: "مراتي كانت من ضمن المتعاطفين معنا، ووقفت بجواري، لأن الناس بعد الحلقة حسوا أننا مظلومين"، مستكملًا: "استايل المزيكا الخاص بينا المعروف بـ(المهرجانات) انتشر وسط الناس وعرفونا باسم أوكا وأورتيجا، ولكن محدش كان يعرف شكلنا".
وأضاف: "أول مرة غنينا في فرح، مخدناش أي حاجة، واتعشينا فقط، وساعات كنا نأخذ الحاجة سجائر"، متابعًا: "أول مهرجان اشتهرنا به، كان عن التنجيد، وبدأت الناس في منطقتنا الأميرية تعرفنا لما سمعوا الأغنية على الشريط، وقالولنا أنتم دول اللي في الأغنية".
وأضاف في برنامج «سيرة الحبايب»، الذي يعر ض على شاشة قناة «TeN» الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد وتشاركه الفنانة جيهان خليل: "أهم حاجة في الزواج هي تحمل المسؤولية، وسبب زواجي هي حلقتي مع الأستاذ حلمي بكر، والهجوم علينا".
وتابع: "مراتي كانت من ضمن المتعاطفين معنا، ووقفت بجواري، لأن الناس بعد الحلقة حسوا أننا مظلومين"، مستكملًا: "استايل المزيكا الخاص بينا المعروف بـ(المهرجانات) انتشر وسط الناس وعرفونا باسم أوكا وأورتيجا، ولكن محدش كان يعرف شكلنا".
وأضاف: "أول مرة غنينا في فرح، مخدناش أي حاجة، واتعشينا فقط، وساعات كنا نأخذ الحاجة سجائر"، متابعًا: "أول مهرجان اشتهرنا به، كان عن التنجيد، وبدأت الناس في منطقتنا الأميرية تعرفنا لما سمعوا الأغنية على الشريط، وقالولنا أنتم دول اللي في الأغنية".
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