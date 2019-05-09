"أورتيجا": حلمي بكر سبب زواجي

برنامج «سيرة الحبايب»، الذي يعر ض على شاشة قناة «TeN» الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد وتشاركه الفنانة جيهان خليل: "أهم حاجة في الزواج هي تحمل المسؤولية، وسبب زواجي هي حلقتي مع الأستاذ حلمي بكر، والهجوم علينا".







وتابع: "مراتي كانت من ضمن المتعاطفين معنا، ووقفت بجواري، لأن الناس بعد الحلقة حسوا أننا مظلومين"، مستكملًا: "استايل المزيكا الخاص بينا المعروف بـ(المهرجانات) انتشر وسط الناس وعرفونا باسم أوكا وأورتيجا، ولكن محدش كان يعرف شكلنا".





وأضاف: "أول مرة غنينا في فرح، مخدناش أي حاجة، واتعشينا فقط، وساعات كنا نأخذ الحاجة سجائر"، متابعًا: "أول مهرجان اشتهرنا به، كان عن التنجيد، وبدأت الناس في منطقتنا الأميرية تعرفنا لما سمعوا الأغنية على الشريط، وقالولنا أنتم دول اللي في الأغنية".

قال المطرب الشعبي أورتيجا،: "مع بداية شهرتي فكرت في الزواج عشان خوفت من قصة البنات، ودورت على بنت الحلال وتزوجتها".وأضاف في