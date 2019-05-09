دانيلا رحمة تتطوع بالدفاع عن باسل خياط في "الكاتب"

شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل "الكاتب" والذي يشارك في سباق رمضان الدرامي، ويعرض عبر مجموعة قنوات أبوظبي وlBCI، وlDC، وART، إلى جانب شبكة نتفلكس، استمرار حبس الكاتب يونس جبران الذي يجسد دوره الفنان باسل خياط، بعد اتهامه بقتل عشيقته الفنانة الصاعدة تمارا بالقرب من منزله السري بالجبل.









وتطوعت المحامية مجدولين والتي تلعبها دورها الفنانة دانيلا رحمة بالدفاع عن يونس جبران إِيمَانًا منها ببرائته رغم أنها كانت خططت في البداية للدفاع عن القتيلة.







