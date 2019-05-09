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دانيلا رحمة تتطوع بالدفاع عن باسل خياط في "الكاتب"

الخميس 09/مايو/2019 - 12:36 ص
دانيلا رحمة تتطوع بالدفاع عن باسل خياط في الكاتب
دانيلا رحمة
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شيماء عطية
 
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شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل "الكاتب" والذي يشارك في سباق رمضان الدرامي، ويعرض عبر مجموعة قنوات أبوظبي وlBCI، وlDC، وART، إلى جانب شبكة نتفلكس، استمرار حبس الكاتب يونس جبران الذي يجسد دوره الفنان باسل خياط، بعد اتهامه بقتل عشيقته الفنانة الصاعدة تمارا بالقرب من منزله السري بالجبل.



وتطوعت المحامية مجدولين والتي تلعبها دورها الفنانة دانيلا رحمة بالدفاع عن يونس جبران إِيمَانًا منها ببرائته رغم أنها كانت خططت في البداية للدفاع عن القتيلة.



وتضمنت الحلقة تواصل الاستماع لشهادات الشهود، ومن بينهم الصحافي رائد الذي أشاع خبر حبس جبران، كما وصلت جثة تمارا لمثولهما الأخير، وانتهت أحداث الحلقة بإعلام مجدولين ليونس جبران خبر السماح بخروجه من السجن بكفالة مع منعه من السفر خارج البلاد، كما صدمته بخبر خطبة تمارا من مخرج مسرحي قبل وفاتها.



مسلسل "الكاتب" تأليف ريم حنا وإخراج رامي حنا، وانتاج شركة إيجل فيلمز جمال سنان، ويلعب بطولته الفنان السوري باسل خياط، والفنانة اللبنانية دانيلا رحمة، وندى أب وفرحات.

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