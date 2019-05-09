جروس يعلن قائمة الزمالك لمواجهة وادي دجلة

أعلن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قائمة الفريق لمواجهة فريق وادى دجلة، غد الخميس، على ملعب بتروسبورت، في تمام العاشرة مساء، فى اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة والعشرون من عمر مسابقة الدورى الممتاز .





وضمت قائمة الزمالك لمواجهة وداى دجلة كلا من :





في حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم جنش – عماد السيد





في خط الدفاع : محمود علاء – محمد عبد الغني – محمود حمدي الونش – محمد عبد السلام – كماتشو – بهاء مجدي – عبد الله جمعة





في خط الوسط : طارق حامد – محمود عبد العزيز – محمد حسن – أحمد سيد زيزو – يوسف اوباما – محمود عبد المنعم كهربا – محمد ابراهيم – أيمن حفني – إبراهيم حسن





فى خط الهجوم : حميد أحداد – عمر السعيد





وخرج من القائمة كل من فرجاني ساسي والمغربي خالد بوطيب وحازم إمام ومحمد عنتر بسبب الإصابة، بجانب التونسي حمدي النقاز للإصابة.

في الوقت الذي خرج فيه أحمد مدبولي من قائمة الفريق لأسباب فنية ونفس الأمر بالنسبة للحارس الصاعد عمر صلاح.

وكان الزمالك قد تجاوز عقبة النجم الساحلي التونسي مؤخرًا وتأهل لنهائي الكونفدرالية الافريقية ومواجهة نهضة بركان المغربي.





