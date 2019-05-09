نائب رئيس قسم الحوادث بموقع صدى البلد: كريم السبكي اعتدى عليّ أثناء اقتحام والده المكان

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قال إسلام مقلد نائب رئيس قسم الحوادث بموقع صدى البلد الإخباري، إن المنتج أحمد السبكي ومعه مجموعة من الفتوات قاموا باقتحام موقع صدى البلد ثم وجهةا السباب والشتائم للصحفيين، مشيرًا إلى أن كافة المواقع الإخبارية تضامنت مع "صدي البلد" ضد واقعة الاقتحام.





وأضاف " مقلد " في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن الواقعة أثرت في كل وسائل الإعلام والصحافة في مصر، لأنها تمثل هيبة كل منهم.





وكشف تفاصيل جديدة عن الواقعة قائلًا: الصحفيين بموقع صدى البلد حاولوا السيطرة علي الموقف بالطرق السلمية ولكن دون جدوى، خاصة أن أحد معاوني "السبكي" حاولوا احتجاز رئيس التحرير "أحمد صبري" داخل مكتبة، ما دفعه للتدخل الفوري لإنقاذه"، متابعًا: " أحمد السبكي حاول الاعتداء على لمحاولتي منع احتجاز أحمد صبري ولكن منعته ثم تدخل نجله كريم السبكي وقام بالاعتداء على ونجم عن ذلك خدوش وجروح، والمشاجرة استمرت 3 دقائق".





وتابع نائب رئيس قسم الحوادث بموقع صدى البلد الإخباري: "أعوان السبكي قاموا بتكسير وتحطيم المكتب وسيطروا على المكان بالكامل وفي النهاية هددونا وأخذوا يرددوا "مش هنسيبكم وهنرجع تاني".

