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إريكسن بعد التأهل لنهائي دوري الأبطال: مباراة سخيفة

الخميس 09/مايو/2019 - 12:30 ص
إريكسن بعد التأهل لنهائي دوري الأبطال: مباراة سخيفة
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محمد أيمن
 
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عبر الدنماركي كريستيان إريكسن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام الإنجليزي عن سعادته البالغة بتأهل فريقه إلى الدور النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزهم على أياكس أمستردام الهولندي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت الفريقان في إياب الدور نصف النهائي على ملعب يوهان كرويف أرينا.

وقال إريكسن في تصريحات صحفية نشرها الموقع الرسمي للإتحاد الأوروبي على شبكة الإنترنت أن المباراة لم ترتقي إلى الهجمات التكتيكية المناسبة وعلى وجه عام بدت سخيفة لكننا حاولنا القتال حتى الدقيقة الأخيرة ونجحنا في الحصول على المراد وتأهلنا.

وأضاف " أشعر بالإحساس الذي يمر به لاعبوا أياكس الآن فبعد أن كانوا أقرب للوصول إلى المباراة النهائية وقدموا مباراتين بصورة جيدة للغاية خرجوا من البطولة في الثواني الأخيرة.

وأنهى " اليوم لم تكن المباراة تكتيكية فحسب بل كانت أشبه بالمعركة والحرب الجميع أراد تحقيق الفوز للوصول إلى المباراة النهائية.

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