"الديهي" عن معتز مطر ومحمد ناصر: "استمدوا غبائهم من سابع جد"

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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الإخواني علي عشماوي قال في أحد كتبه أن جماعة الإخوان المسلمين قامت بتشويه صورة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، مشيرًا إلى أن عشماوي أكد أن القيادي الإخواني كمال السنانيري اجتمع بشباب الإخوان وأخبرهم أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر باع القضية الوطنية التي ظل المصريين طوال عمرهم يدافعون عنها.



وأوضح "الديهي"، مقدم برنامج "أهل الشر" المذاع عبر فضائية "TEN"، أن السنانيري أخبر شباب الإخوان أن الرئيس الراحل جمال عبدالناصر أعطي للإنجليز أكثر مما كانوا يحلمون حيث منحهم قاعدة عسكرية، كما أنه باع القضية الفلسطينية، معلقَا:" والله كأن معتز مطر بيتكلم نفس الغباء والطريقة والسيناريو، غباء معتز مطر ومحمد ناصر طلع له أصول من زمان من قادة الإخوان، غباء من سابع جد".



كما أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن الجميع يؤكد أن البيعة الإخوانية لا تختلف عن البيعة الماسونية ولا فرق بينهم، لافتًا إلى أن الإخواني علي عشماوي كشف تفاصيل الطقوس الماسونية للبيعة الإخوانية، موضحًا أن علي عشماوي أكد أن عملية البيعة تتم في غرفة مظلمة تبدأ بالحديث عن جماعة الإخوان وأهدافها وتاريخها، ثم تتلاقى أيدي البايع والمبايع.



وأشار "الديهي"، إلى أن علي عشماوي قال إنه يتم القسم على السمع والطاعة والدم خلال عملية المبايعة، حيث يضع المبايع يده على المصحف واليد الأخرى على السلاح، متابعًا: "علي عشماوي سلم المبايعة لمحمود زينهم، الذي قام باغتيال محمود فهمي النقراشي رئيس وزراء مصر حينها".

