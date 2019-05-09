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مصرع رضيعة على يد شقيقها الطفل خنقا بالدقهلية

الخميس 09/مايو/2019 - 01:06 ص
مصرع رضيعة على يد شقيقها الطفل خنقا بالدقهلية
مدير أمن الدقهلية
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محمد كشك
 
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لقيت طفلة رضيعة تبلغ من العمر شهر واحد مصرعها خنقا على يد شقيقها أثناء لهوهما بالمنزل فى مدينة تمى الأمديد بمحافظة الدقهلية.

بدأت الواقعة بتلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية بتلقى مركز شرطة تمى الأمديد بلاغا من المواطنة هبة م ا 24 سنة ربة منزل ومقيمة تمى الأمديد يفيد بوفاة نجلتها الرضيعة.

وأكدت الأم فى محضرها قيام نجلها محسن ع م يبلغ من العمر عامين بخنق شقيقته الرضيعه أمل البالغة من العمر شهر واحد بيديه أثناء لهوه معها داخل المنزل والذى أسفر عن مصرعها.

وانتقلت قوة أمنية من مباحث مركز شرطة تمى الأمديد لمكان الواقعة وبالفحص تبين مصرع الطفلة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة قررت إنتداب الطب الشرعى لتشريح جقمان الطفلة وبيان سبب الوفاة.

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