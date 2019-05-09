الديهي يكشف تفاصيل لأول مرة عن خطة الإخوان لإفساد ثورة يوليو

وأوضح "الديهي"، أن الخطة كانت تقوم على أكثر من العنصر، العنصر الأول يتمثل في تأمين الجيش من خلال بعض الإخوان الملتحقين به.



وأشار "الديهي"، إلى أن العنصر الثاني يتمركز في القبض على الشخصيات الهامة في المحيط السياسي والتي لها ثقل في النظام، وإذا لم يتمكنوا من القبض عليهم يقومون باغتيالهم.



وأكد "الديهي"، أن الإخوان وضعوا في خططتهم أن يقوم المنتمون لهم في جميع محافظات مصر بالاستيلاء على أقسام الشرطة والمباني الهامة الموجودة في كل محافظة.



وتابع "الديهي"،:"كان من ضمن الخطة أن تقوم مجموعات الإخوان الوافدة من المحافظات بالانضمام للإخوان في القاهرة وأن يستولون على المباني الهامة بها، ويستولون علي مبني الإذاعة والتلفزيون، وأن يقطعوا جميع الطرق المؤدية من ثكنات الجيش للقاهرة".