محمود البزاوي يكشف حقيقه ثروة مصطفى شعبان ووالده "أبو جبل"

شهدت الحلقة الثالة من مسلسل "أبو جبل"، بطولته الفنان مصطفى شعبان، أجواء من الدراما والحزن، والتشويق والإثارة.









ومن أبرز تلك الأحداث، غضب زوجة دياب والذي يجسد شخصية "سعد" شقيق حسن "أبو جبل"، وذلك بسبب ضعف شخصيته مع أخواته وعدم الحصول على أمواله، وتحدث والد زوجته الفنان محمود الزاوي، معه مطالبًا أن يحصل على أمواله في تركة أبيه وتسديد ديونه.





وفي نفس السياق، أشار "البزاوي"، والد زوجته "سعد"، إلى أنه إنسان ضعيف الشخصية لا يملك اتخاذ قرارات، وأن حسن "أبو جبل"، ووالده حسن حسني، كانا يعملان بالأجرة عنده، في خلال ثلاث سنوات فقط استطاعوا أن يبنو 29 عمارة، وأصبحو من كبار اثرياء المجتمع.





المسلسل تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح، ويشارك في بطولته محمد دياب، نجلاء بدر، مريم حسن، عائشة بن أحمد، رشا بن معاوية، محمود البزاوي، صلاح عبد الله.