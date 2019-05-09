أمير كرارة: ندمت على الطبال

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نفى الفنان أمير كرارة، ما تردد عن تفكيره فى الهجرة والاعتزال بعد مسلسل "الطبال"، لافتا إلى أن هذا الأمر غير حقيقى، وإن كان "الطبال" لم يكن اختيارا صحيحا، وبخاصة لتشابهه مع أعمال فنية آخرى قدمها من قبل مثل "حوارى بوخاريست" و"طرف تالت".





وأضاف "كرارة" خلال لقائه فى برنامج "عايشة شو" على قناة القاهرة والناس قائلا: "لما نزل مسلسل الطبال لم يحقق النجاح الذى حققته أعمالى السابقة، لذلك لم أحب هذا المسلسل، وشعرت بأن الواحد لما يقع محدش بيسمى عليه، ولا يوجد أحد يقف بجانبه، وتحدثت لأكثر من شخص لم يرد عليه، ولم تأتينى أدوار".