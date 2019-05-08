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سياسيون وفنانون في عزاء الكاتبة الصحفية حنان كمال بمسجد عمر مكرم (صور)

الأربعاء 08/مايو/2019 - 11:57 م
سياسيون وفنانون في عزاء الكاتبة الصحفية حنان كمال بمسجد عمر مكرم (صور)
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ولاء غنيم
 
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شارك عدد من الشخصيات العامة، وأصدقاء الراحلة الصحفية حنان كمال، في عزاء المغفور لها، بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير في القاهرة. 

وكان أبرز المشاركين في العزاء، حمدين صباحي المرشح الرئاسي السابق، والفنان صبري فواز، والإعلامي محمد الباز، والكاتب الصحفي عماد الدين حسين، وخالد علي المرشح الرئاسي السابق، ونقيب الصحفيين ضياء رشوان.


كان الموت قد غيب الصحفية حنان كمال، الجمعة الماضية، بعد معاناة مع مرض السرطان، فيما نعاها عدد كبير من الصحفيين والشخصيات العامة.

سياسيون وفنانون في عزاء الكاتبة الصحفية حنان كمال بمسجد عمر مكرم (صور)
سياسيون وفنانون في عزاء الكاتبة الصحفية حنان كمال بمسجد عمر مكرم (صور)
سياسيون وفنانون في عزاء الكاتبة الصحفية حنان كمال بمسجد عمر مكرم (صور)
سياسيون وفنانون في عزاء الكاتبة الصحفية حنان كمال بمسجد عمر مكرم (صور)
سياسيون وفنانون في عزاء الكاتبة الصحفية حنان كمال بمسجد عمر مكرم (صور)
سياسيون وفنانون في عزاء الكاتبة الصحفية حنان كمال بمسجد عمر مكرم (صور)
سياسيون وفنانون في عزاء الكاتبة الصحفية حنان كمال بمسجد عمر مكرم (صور)
سياسيون وفنانون في عزاء الكاتبة الصحفية حنان كمال بمسجد عمر مكرم (صور)
سياسيون وفنانون في عزاء الكاتبة الصحفية حنان كمال بمسجد عمر مكرم (صور)
سياسيون وفنانون في عزاء الكاتبة الصحفية حنان كمال بمسجد عمر مكرم (صور)
سياسيون وفنانون في عزاء الكاتبة الصحفية حنان كمال بمسجد عمر مكرم (صور)
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