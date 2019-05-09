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أمير كرارة عن حسن الرداد: "باشا مصر"

الخميس 09/مايو/2019 - 12:03 ص
أمير كرارة عن حسن الرداد: باشا مصر
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مريم الشريف
 
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كشف الفنان أمير كرارة، أن مسلسل "كلبش" عرض على الفنان حسن الرداد قبله، مضيفا أنه حينما قابلة فى الساحل قال له: "المسلسل ده كان بتاعي، بس يلا أنا مسامح".

وأضاف "كرارة" خلال لقائه فى برنامج "عايشة شو" على قناة القاهرة والناس قائلا: "ربنا شايلي المسلسل، وحسن الرداد حتى الآن هو باشا مصر".
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