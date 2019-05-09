أمير كرارة عن حسن الرداد: "باشا مصر"



وأضاف "كرارة" خلال لقائه فى برنامج "عايشة شو" على قناة القاهرة والناس قائلا: "ربنا شايلي المسلسل، وحسن الرداد حتى الآن هو باشا مصر".

كشف الفنان أمير كرارة، أن مسلسل "كلبش" عرض على الفنان حسن الرداد قبله، مضيفا أنه حينما قابلة فى الساحل قال له: "المسلسل ده كان بتاعي، بس يلا أنا مسامح".