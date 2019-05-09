مخرج الزفة 3: البرنامج حقق نجاحًا كبيرًا بدون إسفاف

أعرب المخرج محمد عادل يوسف، مخرج برنامج "الزفة 3" المذاع على شاشة قنوات النهار، عن سعادته بردود الفعل الإيجابية حول برنامجه المنتمي إلى فئة برامج المقالب؛ وذلك من خلال التعليقات والمشاهدات العالية التي حققها البرنامج في أول أربع حلقات له واعتلاء البرنامج قائمة مشاهدات شبكة قنوات النهار وظهوره ضمن الأكثر رواجا على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.









وقال "عادل"، إن البرنامج مناسب لكل أفراد الأسرة، ووصل للجميع وحقق المطلوب منه دون إسفاف أو إيحاءات أو ألفاظ غير لائقة على الإطلاق، وأن البرنامج له طبيعته الخاصة، وفي منطقة خاصة به ونجح في التواجد بها بقوة، وأن كل طاقم العمل قدمم مجهودات هائلة للجروج بهذا الشكل والمستوى.









وعن المنافسة مع برامج المقالب الأخرى، أكد أن لكل برنامج طبيعته الخاصة ولا يمكن أن ندخل كل هذه البرامج في منافسة واحدة خاصة أن البعض يعتمد على التكلفة العالية واستضافة كبار النجوم الذين لهم جماهيرية عالية.









يذكر أن البرنامج من تقديم الفنان الشاب، عبد الرحمن مالك، وفكرة وإخراج محمد عادل يوسف، وكان الموسم الأول منه قدم قبل خمس سنوات وحقق نجاحا كبير وقت عرض، وهذا العام يعود بشكل جديد من حيث تطوير الفكرة و"لوك" مقدم البرنامج.