سليم عساف يكشف عن التترات الرمضانية اللافتة للنظر في "جمعتنا حلوة"

استضاف الإعلامي فراس حليمة الفنان اللبناني الشامل سليم عساف بحلقة اليوم الأربعاء، ببرنامجه الإذاعي "جمعتنا حلوة" المذاع على راديو "أغاني أغاني".

وخلال اللقاء تحدث "سليم" عن رأيه بمسلسلات رمضان، وتتراتها وقالأن ما لفت نظره منها تتر مسلسل خمسة ونص للنجمة شيرين وتتر مسلسل الهيبة الحصاد لناصيف زيتون، وتتر مسلسل "إنتي مين" لمروان خوري.

وفي عالم الغناء تحدث عن علاقته بكبار النجوم وقال أن الفنان صابر الرباعي من أكثر المطربين الذي يعرفون ماذا يريدون، أما نانسي عجرم فلقبها بالفنانة الأكثر "هضامة"، أي تتمتع بخفة ظل.









وعن جديده في الغناء قال أنه يحضر لأغنيتين ولكنه يقع في حيرة بينهما ولم يحدد حتى الآن موعد طرح الأغنية المصرية أو اللبنانية أولا.





برنامج "أغاني أغاني" يعده ويقدمه الإعلامي فراس حليمة، وهو أمسية رمضانية يومية تذاع مباشرة، وتجمع أبرز نجوم الساحة الفنية من فنانين، ممثلين، إعلاميين، ملحنين، مخرجين، شعراء ويذاع على الموجة 98.9 MHZ FM وعبر الموقع الإلكتروني وتطبيقات الهواتف الذكية.





يذكر أن سليم عساف تعاون بالكتابة والتلحين مع كبار نجوم الغناء في الوطن العربي، أبرزهم الفنانون : ماجدة الرومي، صابر الرباعي، إليسا، كارول سماحة، نانسي عجرم، وغيرهم، وطرح بصوته مؤخرا فيديو كليب أغنية "حلا حلا" والأغنية كتب كلماتها ولحنها "سليم" ومن توزيع عمر صباغ، والكليب من إخراج شريف ترحيني.